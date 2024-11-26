Сотрудника посольства Британии в Москве лишили аккредитации, ему предписано покинуть страну

Сотрудник посольства Великобритании в Москве Уилкс Прайор лишен аккредитации за указание ложных данных при въезде в РФ.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСБ.

По данным службы, в работе дипломата выявлены признаки разведдеятельности. Прайор сменил в Москве высланных в августе шестерых британских разведчиков.

ФСБ заявила, что продолжит противодействие подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами.