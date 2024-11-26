Сотрудника посольства Британии в Москве лишили аккредитации, ему предписано покинуть страну
Сотрудник посольства Великобритании в Москве Уилкс Прайор лишен аккредитации за указание ложных данных при въезде в РФ.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСБ.
По данным службы, в работе дипломата выявлены признаки разведдеятельности. Прайор сменил в Москве высланных в августе шестерых британских разведчиков.
ФСБ заявила, что продолжит противодействие подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами.
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