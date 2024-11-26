Ушаков: Армения рано или поздно вернется к работе в рамках ОДКБ

Россия надеется, что Армения рано или поздно вернется к работе в рамках ОДКБ.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его слова приводит ТАСС.

Помощник президента РФ подтвердил, что Армения не будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября.

«Армения участвовать не будет, но ее представители заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов», — сказал он.

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Астане 28 ноября.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

В конце августа армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ и пока не собирается принимать другие решения. По его словам, организация создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету.