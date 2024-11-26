Армения запросила проведение заседания ЕАЭС в России, а не в Иреване

Заседание Высшего Евразийского экономического совета по просьбе председательствующей в ЕАЭС Армении пройдет на российской территории - в Санкт-Петербурге - 25 декабря.

Председателем саммита будет армянский премьер-министр Никол Пашинян, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«25 декабря также в Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, - анонсировал дипломат. - Заседание по просьбе армянской стороны организовано на российской территории, хотя председательствовать в ходе этого заседания будет премьер-министр Армении Пашинян».

«Приглашения направлены», - добавил помощник российского лидера.