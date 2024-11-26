Илон Маск жестко высказался о Меркель

Американский миллиардер Илон Маск, управляющий компаниями SpaceX и Tesla, резко отреагировал в соцсети Х на критику со стороны бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Кто такая эта Ангела Меркин?» — написал бизнесмен в ответ на заявление Меркель о том, что Маск контролирует 60% всех спутников, находящихся в космосе. Кроме того, немецкий политик выразила серьезную озабоченность по поводу политических взглядов предпринимателя.

Таким образом, он намекнул на созвучное с фамилией политика слово из секс-индустрии «меркин», которое обозначает парик, используемый для имитации лобковых волос.

Источник: Gazeta.Ru