«У меня для вас плохие новости»: Армянский эксперт прогнозирует охлаждение отношений между Арменией и США

Во всем мире побеждают национально-патриотические силы, однако нынешние армянские власти не разбираются в глобальных политических процессах и продолжают продвигать неолиберальные идеи.

Такое мнение Sputnik-Армения выразил профессор Стэнфордского университета, политолог-международник Артур Хачикян.

«Начиная от Александра Македонского до Наполеона и Троцкого никому и никогда не удавалось насаждать либерал-большевизм силовыми методами, заставляя мир жить по навязанным правилам. То, что это ошибочный путь, понимает большая часть народов мира, но не власти Армении. Когда это наша правящая сила разбиралась в мировых процессах, чтобы сейчас понять, что происходит? Она лишь следует инструкциям Запада», — полагает эксперт.

Он уверен, что США могут резко сократить поддержку Армении, особенно с учетом того, что армянская община Америки поддержала на недавних президентских выборах кандидата от демократов Камалу Харрис.

«У меня для вас плохие новости от администрации избранного президента США Дональда Трампа. Там нет серьезного отношения к Армении. Вы когда-нибудь видели, чтобы лидер страны публиковал в соцсетях, как он сбривает бороду? Мы заплатим за это: вот месседж, который Армения получила из Вашингтона. Премьера Пашиняна считают глобалистом, человеком, поддерживающим отношения с проигравшей Камалой Харрис. Его не ждут в Вашингтоне, округ Колумбия. И представителей нашей диаспоры не будут принимать в администрации Трампа, потому что мы вновь просчитались», - отметил профессор Стэнфордского университета.

Он выразил опасения в связи с тем, что Армения может оказаться в изоляции.

В Армении о себе, как о прозападных деятелях, заявляют люди, неспособные отличить жвачку от шоколадного батончика, уверен политолог-международник. Будь эти люди действительно «прозападным», как они о себе заявляют, то сейчас в США, возле Трампа, находились бы наши представители, у нас были бы отношения со Штатами, отмечает Хачикян. Однако вместо этого нашу страну представляет человек «с улицы», едва изъясняющийся на ломаном английском (видимо, он имеет в виду посла Лилит Макунц – ред.).

Если бы армянские власти поддерживали отношения как с демократами, так и республиканцами, то мы могли бы чего-то добиться от Трампа, по крайней мере, чтобы он признал важность Армении для США, отметил Хачикян.

«Все, что мы сделали, сделали неправильно. И теперь там [в США] мечутся [представители армянской стороны] туда-сюда, пытаются на кого-то выйти, встретиться, а их не принимают», - резюмировал эксперт.