В Москве открылось заседание глав служб безопасности и разведок СНГ

Совещание глав органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности открылось в Москве. Это 20-е заседание в таком формате.

Как отметили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, будут рассмотрены итоги совместной работы, обсуждены задачи и приоритеты дальнейшего взаимодействия спецслужб стран СНГ на ближайшую перспективу.

В совещании планируется участие делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Источник: ТАСС