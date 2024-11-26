В Турции задержали свыше 50 подозреваемых в связях с ИГИЛ

Спецслужбы Турции задержали 54 подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ.

Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая.

«В рамках операций против террористической группировки ИГИЛ, проведенных в 18 провинциях, задержаны 54 человека», - написал министр на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что задержанные подозреваются в членстве в ИГИЛ, оказании помощи и укрытии боевиков террористической организации, а также ее пропаганде в соцсетях.

Прокуратурой по факту задержаний возбуждены уголовные дела. Решением суда 20 человек арестованы.

Турецкие спецслужбы регулярно проводят операции против ИГИЛ. За год в республике, по данным МВД, задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с террористической группировкой.

Источник: ТАСС