В Сети появились редкие архивные кадры Муслима Магомаева - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана EMIN представил второй трек из предстоящего альбома песен великого Муслима Магомаева, своего главного музыкального наставника.

Грядущий релиз запланирован на декабрь 2024, а пока артист делится современным прочтением песни «Благодарю тебя», презентуя которую в социальной сети Instagram, отмечает следующее: «Муслим Магометович всегда говорил мне: «Не отвлекайся на свой этот бизнес, занимайся музыкой, у тебя получится». И это было очень ценно. Он достаточно критично относился к себе, к своему творчеству. А с таким посылом я, можно сказать, поверил в себя, в то, что у меня может получиться. В итоге я выбрал как одну из своих сфер деятельности музыку».

EMIN подчеркивает, что настоящая музыка будет жива всегда, и для него честь сегодня исполнять важную в творчестве Муслима Магомаева песню - «Благодарю тебя», она уже доступна на всех цифровых платформах по ссылке.

В проморолике к песне «Благодарю тебя», размещенном EMIN’ом в социальной сети Instagram, использованы архивные снимки Муслима Магомаева, которые были оживлены с помощью нейросетевых технологий - дополняют видео редкие видеокадры из архивов.

Напомним, что 13 декабря EMIN выступит во Дворце Гейдара Алиева со своим юбилейным сольным концертом, где исполнит как известные, так и новые песни.

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