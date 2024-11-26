Нарышкин: США хотят устроить хаос в СНГ

США и их европейские союзники контактируют с националистами в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) для воплощения на их территориях украинского сценария, создания хаоса.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ.

«В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прорабатывают варианты применения в отношении отдельных стран Содружества так называемого украинского сценария. Имеется в виду разжигание под предлогом укрепления национальной идентичности узкого местечкового национализма и подталкивание к интеграции с Западом. Поступают сведения об устойчивых контактах американских и европейских спецслужб с националистическими партиями и движениями на пространстве СНГ», - сказал Нарышкин.

Источник: ТАСС