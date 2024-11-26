Путин призвал активизировать работу спецслужб в СНГ для сохранения стабильности

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости конструктивного взаимодействия разведслужб стран СНГ в условиях нынешней геополитической напряженности.

«Важно не допустить дестабилизации внутри Содружества и в соседних регионах. А для этого, как и прежде, выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности», – говорится в приветственном обращении участникам 20-го совещания глав органов безопасности и разведслужб государств СНГ.

Обращение зачитал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По мнению российского лидера, для укрепления безопасности разведслужбы должны не только изучать угрозы, но и прогнозировать их развитие, обмениваться информацией и опытом работы.

«Убежден, что нынешнее станет значимым этапом углубления партнерства на благо наших государств и народов, послужит укреплению мира и безопасности на пространстве сотрудничества», – отметил Путин.

Напомним, что 26 ноября в Москве проходит 20-е совещание глав органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ. Участники встречи обсуждают итоги совместной работы, задачи и приоритеты дальнейшего взаимодействия спецслужб стран СНГ на ближайшую перспективу.

Источник: ТАСС