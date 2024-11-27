В США задержали угрожавшего убить Трампа и его семью

Американские власти арестовали мужчину из штата Аризона, который угрожал убить избранного президента США Дональда Трампа и его семью.

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на обвинительные документы и источники.

Согласно поступившим в распоряжение телеканала материалам следствия, Мануэль Тамайо-Торрес высказывал «неконкретные, но прямые» угрозы в адрес избранного президента, а источники, знакомые с ходом расследования, подтвердили, что его высказывания касались именно Трампа. Как пишет телеканал, ранее злоумышленник опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором заявил, обращаясь к политику: «Вы умрете, ваш сын умрет, вся ваша семья умрет». Кроме того, в видеоролике Тамайо-Торрес делал «множество странных и нелепых утверждений» о Трампе, размахивая винтовкой AR-15. В августе Тамайо-Торрес посещал предвыборный митинг республиканца в Аризоне.

Избранный президент США пережил за последний год два покушения. Первое произошло на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле - тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. Во второй раз радикал и сторонник помощи Украине открыл стрельбу неподалеку от флоридской резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

Источник: ТАСС