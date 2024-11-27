Гурбан Гурбанов: На бумаге кажется, что «Лион» сильнее, но у нас большой опыт игры против таких клубов

Сегодня в преддверии матча 5-го тура основного раунда Лиги Европы по футболу между «Карабахом» и французским «Лионом» состоялась пресс-конференция наставника агдамского клуба Гурбана Гурбанова.

«Мы будем играть против очень сильной команды, - приводит 1news.az слова наставника агдамцев. - В их составе много хороших игроков. Это очень важный матч для нас. Мы неплохо готовы. Очень хотим порадовать наших фанатов и добиться хорошего результата.

Мы всегда стараемся прогрессировать и улучшать свою игру. Наша игра должна быть нашим главным оружием. Но при этом мы не должны позволять сопернику играть в свой футбол, необходимо нивелировать их сильные стороны. В преддверии каждой игры, в зависимости от соперника, в игру вносятся определенные корректировки. Но опять же мы всегда стараемся играть в свой футбол.

Я не люблю много говорить о соперниках. Я рассказываю футболистам о сильных сторонах футболиста. Опять же, соперник силен. Они играют в более сильном чемпионате, более опытны. И на бумаге кажется, что соперник сильнее. Но у нас большой опыт игры против таких клубов в Европе. За счет коллективного футбола и своих сильных сторон мы можем противостоять таким соперникам.

Мы проанализировали игру соперника, их футболистов. Так же, как и у нас, есть понимание, кто завтра будет у них играть. Под вопросом лишь несколько позиций. Нас не особо должна волновать ситуация в «Лионе» и слухи вокруг клуба о кризисе. Такие слухи время от времени возникают. Не вижу серьезных проблем. Такие команды могут продать одного-двух игроков за хорошие деньги и продолжать играть на высоком уровне, решим все проблемы.

Марко Вешович и Матеус Сильва готовы играть. Они чувствуют себя хорошо. Я доволен их формой. После последних двух тренировок решим, выйдут ли они в основе», - сказал он.