Эрдоган: Приветствуем соглашение между Израилем и Ливаном о прекращении огня

Турция приветствует вступившее в силу сегодня утром соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Как передает агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Анкара ожидает неуклонного соблюдения сторонами режима прекращения огня», - отметил он.

Турция готова внести необходимый вклад в установление перемирия в секторе Газа, также добавил президент.

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу в 04:00 по местному времени (06:00 по Баку) в соответствии с американо-французской инициативой.

Как сообщила газета Al Nahar, документ предусматривает постепенное развертывание частей ливанской армии вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

В свою очередь, Израиль будет постепенно (в период до 60 дней) выводить свои войска из Южного Ливана.

С одобрения Израиля и Ливана будет создан комитет по наблюдению за выполнением резолюции 1701 СБ ООН, в который войдут США, Франция и Великобритания. Соединенные Штаты будут также способствовать непрямым переговорам между Израилем и Ливаном с целью урегулирования сохраняющихся пограничных проблем.