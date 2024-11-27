Украина получила $4,8 млрд от Всемирного банка по линии инвестиционного проекта PEACE in Ukraine.

Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

«Украина получила $4,8 млрд от Всемирного банка в рамках проекта PEACE. Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления», - отметил премьер.

По его словам, с февраля 2022 года через механизмы Всемирного банка было привлечено уже почти $50 млрд.

Как отмечает Минфин Украины в Telegram-канале, получение этой помощи стало возможным благодаря гранту США в размере $1,6 млрд и средств от других партнеров по развитию. Кредит в размере $4,8 млрд будет направлен на покрытие основных социальных и гуманитарных расходов.

Источник: ТАСС