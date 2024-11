МИД: Азербайджан приветствует соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном

Азербайджан приветствует соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном и надеется, что это соглашение положит конец боевым действиям.

Об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в X.

«Азербайджан, поддерживающий разрешение конфликтов мирным путем и являющийся инициатором совместного обращения председательства COP29 о прекращении огня, поддержанного 132 странами, призывает все стороны соблюдать режим прекращения огня и преодолевать вызовы», - отмечается в публикации.

Azerbaijan welcomes the ceasefire between Israel and Lebanon, and expects this agreement will end the hostilities.



Azerbaijan, supporting the resolution of conflicts in a peaceful way, and as an initiator of COP29 Presidency Joint Solemn Appeal for a COP29 Truce, endorsed by 132… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 27, 2024