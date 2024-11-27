Кандидат на пост президента Грузии озвучил свою миссию

Кандидат на пост президента Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что намерен вернуть президентский институт в конституционные рамки и объединить общественности вокруг национальных интересов и идеи независимости страны.

Политсовет правящей партии «Грузинская мечта» единогласно поддержал кандидатуру Кавелашвили на пост президента. Решение на брифинге озвучил почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.

«Безусловно, я осознаю, насколько ответственна позиция президента Грузии, особенно на фоне, когда нынешний президент оскорбила и проигнорировала наш главный документ – Конституцию Грузии, и продолжает нарушать ее и сегодня», – заявил Кавелашвили.

Он отметил, что сегодня общество находится в состоянии конфронтации, а «друзья» – недоброжелатели разжигают и усиливают поляризацию и радикализацию в стране.

Источник: Sputnik Грузия