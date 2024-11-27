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Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

First News Media17:18 - Сегодня
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и одобренный в сентябре Советом Европейского Союза.

Голосование в Европарламенте состоялось в среду, 27 ноября, депутаты поддержали новый состав 370 голосами за, 282 голоса были отданы против. Обновленная Еврокомиссия официально приступит к работе в декабре.

Всего в списке - 26 еврокомиссаров, отдельно указана бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас: она станет верховной представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этом посту Жозепа Борреля.

Вице-президентом ЕК избран итальянский политик Раффаэле Фитто.
Он также станет еврокомиссаром по региональному финансированию и реформам и, тем самым, будет распоряжаться миллиардными суммами на развитие европейских регионов.

На пост комиссара ЕС по климату и конкуренции избрана испанка Тереса Рибера.

Представителем Франции в новом составе ЕК стал бывший глава французского МИД Стефан Сежурне, сменивший Тьерри Бретона и утвержденный на пост комиссара по промышленной политике.

Комиссаром ЕС по обороне стал литовец Андрюс Кубилюс, который в течение первых 100 дней на посту собирается представить вместе с Каллас стратегический документ по безопасности и обороне и призывает значительно увеличить инвестиции в эту сферу.

Представитель Австрии Магнус Бруннер избран комиссаром по внутренним делам и миграции, финка Хенна Вирккунен стала комиссаром по цифровым технологиям.

Венгерский политик Оливер Вархейи, считающийся одним из приближенных премьер-министра Виктора Орбана и в прошлом составе Еврокомиссии отвечавший за вопросы добрососедства и расширения, получил должность комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных.

Комиссаром по вопросам расширения ЕС назначена представительница Словении Марта Кос.

Для избрания 26 членов Еврокомиссии было необходимо простое большинство голосов. Еврокомиссары приступят к своим обязанностям 1 декабря.

Источник: DW

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