Байден: Вашингтон намерен «положить конец войне», отстранив ХАМАС от власти

США и Израиль вместе с посредниками в лице Египта, Катара и Турции планируют попробовать добиться в ближайшие дни перемирия в секторе Газа. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«В ближайшие дни США предпримут еще одну попытку совместно с Турцией, Египтом, Катаром, Израилем и другими [странами] добиться перемирия в Газе наряду с освобождением заложников», - написал он в X. Глава государства добавил, что Вашингтон намерен «положить конец войне», отстранив радикальное движение ХАМАС от власти в палестинском анклаве. При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, как передает агентство Reuters, в телеинтервью заявил, что Байден начнет работу по достижению прекращения огня уже в среду.

При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, как передает агентство Reuters, в телеинтервью заявил, что Байден начнет работу по достижению прекращения огня уже в среду. «Президент Байден намерен начать работу [над урегулированием в Газе] сегодня, поручив своим посланникам связаться с [представителями] Турции, Катара, Египта и других игроков в регионе», - сообщил он.

Ранее военно-политический кабинет Израиля официально одобрил план прекращения огня в Ливане. Вскоре после этого Байден объявил, что договоренности между Израилем и ливанской шиитской организацией «Хезболла» предусматривают восстановление контроля силами Ливана над своей территорией в течение 60 дней. После этого израильская армия постепенно будет выведена с ливанской территории, а гражданские лица с обеих сторон вскоре смогут безопасно вернуться в свои населенные пункты и начать восстанавливать их.

Источник: ТАСС