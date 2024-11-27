В Баку продлевается работа ряда автобусных маршрутов

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) продлевает работу ряда автобусных маршрутов в столице Азербайджана.

«С 30 ноября в связи с ремонтными работами на станции метро «Həzi Aslanov» время работы регулярных автобусных маршрутов 11, 43, 51 и 57 будет продлено. Эти автобусы будут обслуживать пассажиров с 06:00 до 00:00», - отмечают в AYNA.

Подчеркивается, что перевозчикам даны указания увеличить количество автобусов и сократить интервалы.

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