Генеральному секретарю ООН вручена памятная монета, символизирующая наследие Низами Гянджеви

В португальском городе Кашкайш в рамках X Глобального форума Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций состоялась встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, организованная в партнерстве с Международным центром Низами Гянджеви.

Как говорится в сообщении Международного центра Низами Гянджеви, на встрече обсуждались климатический саммит COP29, международные призывы и пути их устранения. Была подчеркнута важность регулярного проведения подобных заседаний. Генеральный секретарь также был проинформирован о Глобальных Бакинских форумах, сотрудничестве с Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций и других инициативах, предпринимаемых Международным центром Низами Гянджеви.

Кроме того, генеральному секретарю ООН была подарена памятная монета, подготовленная с использованием иллюстраций из некоторых рукописей «Хамсы» Низами Гянджеви.