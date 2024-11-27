Иран приветствует соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем, но в то же время продолжит оказывать всяческую поддержку ливанскому народу и силам сопротивления в стране.

Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, размещенном в Telegram-канале ведомства.

«Представитель Министерства иностранных дел [Исмаил Багаи] приветствует новость о прекращении агрессии сионистского режима (так иранские власти называют Израиль – ред.) против Ливана, но подчеркивает неизменность позиции Исламской Республики в отношении поддержки правительства, народа и сопротивления Ливана», - говорится в заявлении.

Источник: ТАСС