В декабре в Зале камерной и органной музыки пройдут интересные концерты – ФОТО

4 декабря в 19:00 на сцене Зала камерной и органной музыки состоится концерт, в котором выступит солистка Нигяр Кахраманова (орган) в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени К.Караева под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахреддина Керимова.

В программе прозвучат: концерт для органа и струнного оркестра Г.Шмидта, концерт для органа и камерного оркестра С.Ибрагимовой, «Баяты-Шираз» Н.Аливердибекова, концерт для органа и струнного оркестра Джона Лауквика.

Нигяр Кахраманова получила высшее образование в четырёх престижных музыкальных консерваториях в период с 2011 по 2023 годы, среди которых Бакинская музыкальная академия, Академия Грига при Университете Бергена, Норвежская музыкальная академия и Королевский музыкальный колледж в Лондоне. Она овладела секретами органного мастерства у всемирно известных органистов, таких как Оливье Латри, Фредерик Блан, Софи-Вероник Кошефер-Шоплен, Венсан Дюбуа и Мартин Шмединг.

13 декабря 2024 года в 19:00 на сцене Зала камерной и органной музыки состоится концерт, посвященный юбилею заслуженного артиста, композитора Арифа Мирзоева. В концерте примет участие солист – органист Калининградского кафедрального собора Евгений Авраменко (орган, Россия). В программе прозвучат произведения И.С.Баха и А.Мирзоева.

Заслуженный артист Азербайджанской Республики Ариф Мирзоев – композитор, пианист и органист. Он учился в Азербайджанской государственной консерватории в классе Кара Караева. Мирзоев был удостоен высоких наград на многих конкурсах, включая Международный конкурс имени И.С.Баха.

Евгений Авраменко окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского, где получил профессиональное образование в области органного исполнительства. Авраменко добился успеха на Органном конкурсе имени Микаэла Таривердиева и стал международно признанным музыкантом. В настоящее время он выступает с концертами в Латвии, Беларуси, Азербайджане и за рубежом, вызывая большой интерес у публики.