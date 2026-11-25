В Баку наблюдаются нестабильные погодные условия.

Как передает 1news.az, в ряде районов столицы идет ливневый дождь, сопровождающийся сильным ветром.

Местами выпал град.

Дождь и ветер наблюдаются в различных частях города.

Отметим, что Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с ожидаемой сегодня ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах страны.

Сообщается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, а также в Гаджигабуле, Нефтчале, Мингячевире, Евлахе, Тертере, Барде, Гёйчае, Нафталане, Геранбое, Дашкесане, Шеки и Огузе в соответствии с оранжевым предупреждением будет дуть северо-западный ветер, порывы которого усилятся до 20,8–28,4 м/с.

В остальных регионах страны, согласно желтому предупреждению, скорость северо-западного ветра составит 13,9–20,7 м/с.