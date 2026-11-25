На рассмотрение Милли Меджлиса вынесен вопрос о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине».

Согласно предлагаемым изменениям, размер государственной пошлины за подачу заявления о вынесении судебного приказа предполагается снизить со 100 манатов до 25 манатов, а также определять государственную пошлину за подачу апелляционных, кассационных и дополнительных кассационных жалоб по подлежащим оценке искам исключительно исходя из оспариваемой части иска.

Председатель Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики Санан Гаджиев в комментарии 1news.az поделился своими соображениями о цели законопроекта и ожидаемых результатах.

По его словам, согласно действующему законодательству, размер государственной пошлины за подачу заявления о вынесении судебного приказа составляет 100 манатов, а за подачу подлежащего оценке искового заявления с ценой иска до 1000 манатов — 30 манатов.

То обстоятельство, что размер государственной пошлины по приказному производству выше госпошлины, уплачиваемой по исковому производству, существенно снизило практическую привлекательность приказного производства как средства правовой защиты.

Санан Гаджиев отметил, что в подобных случаях лица, обращающиеся в суд с бесспорными требованиями с ценой иска до 5000 манатов по гражданским делам и до 10 000 манатов по коммерческим делам, вынуждены выбирать порядок упрощённого производства. В результате возникает необходимость рассматривать дело по существу даже тогда, когда правовой спор фактически отсутствует, что приводит к ненужной потере ресурсов и росту нагрузки на суды.

Председатель коллегии также затронул значение предлагаемых изменений в порядок расчёта государственной пошлины за подачу жалоб на судебные акты по подлежащим оценке искам.

Он заявил, что когда обжалуется лишь часть судебного акта, распространение государственной пошлины и на остальную часть иска нарушает баланс между сущностью средства правовой защиты и условиями его реализации. Это, хотя и сохраняет формальное существование права сторон на обжалование судебного акта, не обеспечивает доступности реального и содержательного осуществления этого права.

В этом контексте взимание государственной пошлины по подлежащим оценке искам только исходя из оспариваемой части, а по не подлежащим оценке искам — в размере 50 процентов установленной государственной пошлины будет способствовать обеспечению принципа правовой определённости и формированию для сторон справедливой и пропорциональной нагрузки по уплате пошлин.

Говоря об ожидаемых результатах законопроекта, Санан Гаджиев подчеркнул, что снижение размера государственной пошлины по приказному производству расширит возможности доступа к правосудию, в особенности для социально уязвимых групп населения, а также для субъектов предпринимательства, вступающих с этими лицами в гражданско-правовые отношения, и создаст условия для обеспечения гибкости их экономического оборота.

В то же время предлагаемые изменения позволят повысить общую эффективность правосудия, ускорить рассмотрение дел, рационально снизить нагрузку на судей и направить их время и профессиональный потенциал на разрешение более сложных правовых споров.

Председатель коллегии также отметил, что повышение практической привлекательности приказного производства, которое по своей правовой природе осуществляется по очевидным и бесспорным требованиям, сформирует институциональные и технические основы для применения в этой сфере современных информационных технологий, а также внесёт дополнительный вклад в повышение единообразия подхода, оперативности и качества судопроизводства.