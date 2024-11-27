В Австралии запретили детям пользоваться соцсетями

Палата представителей Австралии приняла законопроект, который запрещает детям младше 16 лет пользоваться соцсетями.

Как сообщает AP, основные партии страны поддержали законопроект, в соответствии с которым TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X и Instagram будут отвечать за нарушение закона штрафами в размере до 50 миллионов австралийских долларов (33 миллиона долларов США).

За документ проголосовали 102 депутата, против - 13. Предполагается, что он станет законом уже на этой неделе. У интернет-платформ будет ровно год на то, чтобы придумать, как осуществить на практике возрастные ограничения.

Сообщается, что платформы не вправе требовать от пользователей предоставления документов, удостоверяющих личность, включая паспорта и водительские удостоверения. Запрещается также запрашивать цифровую идентификацию через государственную систему.

Критики закона, впрочем, утверждают, что закон «не изменит ровным счетом ничего, что касается вреда, который наносят социальные сети». Об этом, например, завила независимый австралийский депутат Зои Дэниел. Истинная цель этого закона, по ее мнению, в том, чтобы родители и избиратели чувствовали, что правительство этим занимается.

Соцсети между тем попросили австралийских законодателей отложить голосование до июня следующего года.