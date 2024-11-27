 В Австралии запретили детям пользоваться соцсетями | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Австралии запретили детям пользоваться соцсетями

First News Media10:25 - Сегодня
В Австралии запретили детям пользоваться соцсетями

Палата представителей Австралии приняла законопроект, который запрещает детям младше 16 лет пользоваться соцсетями.

Как сообщает AP, основные партии страны поддержали законопроект, в соответствии с которым TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X и Instagram будут отвечать за нарушение закона штрафами в размере до 50 миллионов австралийских долларов (33 миллиона долларов США).

За документ проголосовали 102 депутата, против - 13. Предполагается, что он станет законом уже на этой неделе. У интернет-платформ будет ровно год на то, чтобы придумать, как осуществить на практике возрастные ограничения.

Сообщается, что платформы не вправе требовать от пользователей предоставления документов, удостоверяющих личность, включая паспорта и водительские удостоверения. Запрещается также запрашивать цифровую идентификацию через государственную систему.

Критики закона, впрочем, утверждают, что закон «не изменит ровным счетом ничего, что касается вреда, который наносят социальные сети». Об этом, например, завила независимый австралийский депутат Зои Дэниел. Истинная цель этого закона, по ее мнению, в том, чтобы родители и избиратели чувствовали, что правительство этим занимается.

Соцсети между тем попросили австралийских законодателей отложить голосование до июня следующего года.

Поделиться:
332

Актуально

МнениеПроведение COP29 в Азербайджане: шаг к глобальным изменениям и новым возможностям
ОбществоНазваны сайты, подвергшиеся наибольшему количеству кибератак во время COP29
ПолитикаБаку резко отреагировал на недружественный в отношении Азербайджана шаг ...
ОбществоВ эти дни в Баку ожидаются ливни

В мире

Батуми стал обладателем туристического Оскара
Захарова заявила о готовности РФ обменять 630 военных с Украиной
Байден: Вашингтон намерен «положить конец войне», отстранив ХАМАС от власти
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Выбор редактора

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО
Азербайджанская инвестиционная компания вносит вклад в устойчивое развитие ненефтяного сектора

Новости для вас

Упавший в Литве самолет компании DHL полностью разбит - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Путин: По территории России было применено западное дальнобойное оружие
Глава МИД ФРГ Бербок разводится с супругом после 17 лет брака
Глава ВОЗ госпитализирован

Последние новости

Арестован тиктокер «Рошка»Сегодня, 21:42Генеральному секретарю ООН вручена памятная монета, символизирующая наследие Низами ГянджевиСегодня, 21:20МИД РФ: Страны Запада на COP29 стремились избежать ответственности за климатическое финансированиеСегодня, 21:00ЕБРР: Развитие рынков капитала в Азербайджане достигло важного этапаСегодня, 20:40Из Германии реадмиссированы 37 граждан АзербайджанаСегодня, 20:20Министр прокомментировал информацию о закрытии в стране 1500 школСегодня, 20:00Azerconnect Group на страницах журнала TIMEСегодня, 19:40Названы сайты, подвергшиеся наибольшему количеству кибератак во время COP29Сегодня, 19:20Сотрудник одного из местных банков арестован по обвинению в хищении на сумму 3,5 млн манатовСегодня, 18:55Батуми стал обладателем туристического ОскараСегодня, 18:38Азербайджан пресек попытку присвоения Арменией песни Шовкет Алекперовой «Yar gəldi yar»Сегодня, 18:20В Баку продлевается работа ряда автобусных маршрутовСегодня, 18:00В Азербайджане произошло землетрясениеСегодня, 17:57Захарова заявила о готовности РФ обменять 630 военных с УкраинойСегодня, 17:44Баку резко отреагировал на недружественный в отношении Азербайджана шаг польского лидераСегодня, 17:35Байден: Вашингтон намерен «положить конец войне», отстранив ХАМАС от властиСегодня, 17:33Европарламент утвердил новый состав ЕврокомиссииСегодня, 17:18Председатель ЦИК призвал политические партии к активному участию в муниципальных выборахСегодня, 17:15Запущена первичная версия глобального «Портала зеленого роста» - ВИДЕОСегодня, 16:59Земли аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут сдаваться в аренду через инвестконкурсыСегодня, 16:50
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35