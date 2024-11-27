Погибшая в страшном ДТП Санубар спасла 4-летнего сына, обернув его в пальто

Стали известны подробности страшного ДТП, произошедшего в ночь на 26 ноября в селе Танрыгулулар Евлахского района.

Как сообщает Qafqazinfo, члены семей участников ДТП возвращались с празднования дня рождения.

Так, 25 ноября Эльвин Насибов, 1992 года рождения, поехал на автомобиле своего отца в гости к своему тестю с 4-летним сыном Эльджаном и супругой Санубар, 2001 года рождения. Родственники собрались вместе в связи с празднованием дня ​​рождения Эльджана и его дяди.

Возвращаясь в ночные часы в свое село, Э. Насибов, управляя автомобилем, начал ругаться с женой. При этом управлял автомобилем в нетрезвом виде и без водительских прав. Увидев это, Санубар обернула сына в пальто, чтобы защитить его от опасности. В это время автомобиль врезался в каменный забор на обочине дороги. В результате Элвин, его жена и маленький сын получили ранения.

Санубар Насибова была доставлена ​​в больницу, но ее жизнь не удалось спасти. 4-летний Эльджан и его отец находятся на лечении. Сообщается, что их жизни не угрожает опасность.

По факту проводится расследование.