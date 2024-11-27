Christian Dior Couture ликвидирует свою компанию в Азербайджане

Общество с ограниченной ответственностью Christian Dior Couture Azərbaycan объявляет о своей ликвидации.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на объявление Государственной налоговой службы Азербайджана, опубликованное на официальном сайте ведомства.

В объявлении отмечается, что кредиторы могут заявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: Азербайджан, г. Баку, Сабаильский район, улица Нефтяников, дом 105.

Отметим, что ООО Christian Dior Couture Azərbaycan было зарегистрировано в Азербайджане в 2013 году - законным представителем компании с уставным капиталом 4 миллиона 350 тысяч евро (более 7,7 млн манатов) является Винсент Симон Пьер Бернар.