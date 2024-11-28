Лукашенко: Неучастие Армении в саммите ОДКБ говорит о геополитической ситуации в регионе

Отсутствие на саммите ОДКБ в Астане представителя Армении характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе.

Об этом заявил на саммите президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

«Сегодня мне выпала честь выступать первым, поскольку наши армянские коллеги не участвуют в заседании. Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу Организацию», - заявил Лукашенко.

По его словам, ОДКБ должна стать одной из военно-политических опор в Евразии, задавать тренд всей повестке региональной безопасности.

«Ключ к решению текущих проблем и созданию эффективных механизмов обеспечения безопасности находится в нашей Евразии, с ее тысячелетним опытом совместной жизни разных народов, взаимопроникновения культур и цивилизаций. В новой парадигме международных отношений ОДКБ должна стать одной из военно-политических опор формирующейся архитектуры безопасности Евразийского континента, задавать тренд всей повестке региональной безопасности», - заявил белорусский лидер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что деятельность ОДКБ создает угрозы для суверенитета страны, что и послужило причиной приостановки участия республики в работе Организации.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе форума по вопросам безопасности в Варшаве отметил, что Иреван рассматривает риски, связанные с возможным выходом из ОДКБ, однако окончательного решения о выходе Армения пока не приняла.