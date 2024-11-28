 Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов в России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов в России

First News Media15:01 - Сегодня
Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов в России

Президент России Владимир Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов в России.

С таким заявлением он выступил на саммите ОДКБ в Астане, передает ТАСС.

Путин напомнил о стоящих у РФ на вооружении комплексах «Калибр», гиперзвуковых ракетных комплексах «Кинжал», «Циркон», которые, как он отметил, «по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире».

По словам главы российского государства, производство этого вооружения в России наращивается, «идет полным ходом».

«В нашем меню этого класса продуктов в ближайшем будущем могут появиться и другие, как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен», — заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда будет отвечать на те удары, которые наносит противник. По его словам, за последние два дня Россия запустила 100 ракет по территории Украины.

Поделиться:
202

Актуально

XроникаПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центрального ботанического ...
Мнение«Спектакль с биноклями»: Как Дуда поставил под удар отношения Польши с ...
ОбществоПогода на пятницу: В Баку ожидаются ливни
МнениеСудебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной ...

В мире

В ОДКБ прокомментировали приостановку членства Армении
Европарламент принял резолюцию по Грузии
Скандальное «дело Пелико»: Во Франции судят мужчину, который «одалживал» жену другим – ФОТО - ВИДЕО
В Астане во время визита Путина на экране появился украинский флаг — начато расследование - ВИДЕО

Выбор редактора

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО
Азербайджанская инвестиционная компания вносит вклад в устойчивое развитие ненефтяного сектора

Новости для вас

Как читать голосовые сообщения в WhatsApp: Новая функция для удобства и конфиденциальности
Пашинян попросил руководителей ведомств подать в отставку
В Армении избили жителя Ирана за то, что он азербайджанец - ВИДЕО
Самолет авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье. Что известно - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Морской спецназ Азербайджана тренируется минировать корабли условного противника - ФОТОСегодня, 17:08В Баку протяженность велодорожек достигнет 100 кмСегодня, 17:05Более 10 курьеров стали жертвами мошенника в Баку – ВИДЕОСегодня, 16:46Лукашенко в шутку попросил у Путина «Орешник» - ВИДЕОСегодня, 16:32В ОДКБ прокомментировали приостановку членства АрменииСегодня, 16:24Агададаш Агаев: «Не считаю себя виновным, происходящее лишено логики» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСегодня, 16:10Европарламент принял резолюцию по ГрузииСегодня, 16:04Скандальное «дело Пелико»: Во Франции судят мужчину, который «одалживал» жену другим – ФОТО - ВИДЕОСегодня, 16:00Футболисты «Карабаха» ответили L'Equipe: В Азербайджане у нас нет никаких проблемСегодня, 15:58В Астане во время визита Путина на экране появился украинский флаг — начато расследование - ВИДЕОСегодня, 15:50Папа Римский намерен посетить ТурциюСегодня, 15:48В Азербайджане арестованы руководители ряда сайтов по обвинению в вымогательствеСегодня, 15:47Алихан Раджабов представил трейлер своего нового фильма «Səriyyə» о проблеме ранних браков – ВИДЕОСегодня, 15:36Парламент выразил доверие правительству Грузии во главе с КобахидзеСегодня, 15:26Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов в РоссииСегодня, 15:01Сколько туристов посетило Ичери шехер и «Гала» во время СОР29? - ФОТОСегодня, 14:38«Спектакль с биноклями»: Как Дуда поставил под удар отношения Польши с АзербайджаномСегодня, 14:25Лукашенко: Неучастие Армении в саммите ОДКБ говорит о геополитической ситуации в регионеСегодня, 14:19Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центрального ботанического сада - ФОТОСегодня, 14:07Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливниСегодня, 13:55
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35