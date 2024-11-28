В Азербайджане арестованы руководители ряда сайтов по обвинению в вымогательстве

В Азербайджане арестованы руководители нескольких сайтов, подозреваемые в вымогательстве денег у предпринимателей, уголовное дело направлено в суд.

В Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступили жалобы на действия генеральных директоров сайтов «Aztvnews.az» Сеймура Мамедова, «Qaynar-xett.az» Заура Ахмедова, «Postbaku.net» Эльдениза Междунова и «Aja.az» Эльвина Гурбанова.

Расследование показало, что, действуя в составе организованной группы, они угрожали предпринимателям публикацией порочащей информации и вымогали за это деньги.

С.Мамедову предъявлено обвинение по 32 эпизодам, З.Ахмедову - по 24, Э.Междунову - по 7, Э.Гурбанову - по 10.

«Все они арестованы, дело передано в суд», - отмечает управление.

Источник: Report