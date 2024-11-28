Папа Римский намерен посетить Турцию

Папа Римский Франциск планирует посетить Турцию в 2025 году.

Как сообщает турецкое издание Dünya, понтифик намерен принять участие в праздновании 1700-летия Первого Никейского собора, занимающего важное место в истории христианства

Церемония состоится в городе Изник (Никея).

"Во время Святого года у нас также будет возможность отметить 1700-летие первого великого Вселенского собора в Никее. Я планирую отправиться туда", - приводится цитата понтифика.

Источник: Dünya