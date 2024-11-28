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В Астане во время визита Путина на экране появился украинский флаг — начато расследование - ВИДЕО

First News Media15:50 - Сегодня
В Астане во время визита Путина на экране появился украинский флаг — начато расследование - ВИДЕО

Министерство внутренних дел Казахстана объявило о возбуждении уголовного дела из-за инцидента с рекламным экраном в Астане, на котором во время визита Владимира Путина в город 27 ноября вместо российского флага проецировался флаг Украины.

Видео с LED-экраном в цветах украинского флага, установленным вблизи театра «Астана Опера» в столице Казахстана, распространилось накануне в соцсетях.

Экран вскоре отключили, по состоянию на утро четверга, 28 ноября, он так и не работал, пишет «Интерфакс».

По данным МВД Казахстана, рекламная конструкция принадлежит ТОО «Керуен Медиа».

«На текущий момент рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе и версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования компании», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция пообещала, что виновные в противоправных действиях будут привлечены к ответственности.

Тем временем Государственная техническая служба Казахстана объявила, что LED-экран в Астане был взломан в результате хакерской атаки.

«27 ноября в Астане на одном из LED-экранов зафиксирован факт подмены на непродолжительное время демонстрируемого изображения флага. По предварительным данным, атака была совершена с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов», — заявили в ведомстве, добавив, что проводят «комплекс технических мероприятий по определению источника воздействия и механизма возникновения».

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан 27 ноября. Накануне он провел в Астане переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сегодня президент РФ принял участие в саммите ОДКБ в Астане.

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