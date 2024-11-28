В ОДКБ прокомментировали приостановку членства Армении

Армения будет партнером Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) даже после остановки членства в объединении.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, сообщает Sputnik-Казахстан в своем Telegram-канале.

«Мы считаем, что Армения была, есть и остается нашим союзником, и надеемся, что Армения в обозримой перспективе вернется к полноценному участию», — подчеркнул генсек организации.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько раз заявлял, что страна заморозила участие в ОДКБ. В сентябре этого года Пашинян также назвал ОДКБ «угрозой безопасности» Армении, заявил, что точка невозврата в отношениях с организацией пройдена.

На это резонансное заявление отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие с оценками армянского премьера, подчеркнув, что от ОДКБ не исходит никакой угрозы: напротив, организация призвана защищать суверенитет своих стран-членов.