Внесена ясность в вопрос увеличения количества автобусных рейсов из Баку в Нахчыван

«За девять месяцев этого года автобусами мы перевезли около 50 тысяч пассажиров из Нахчывана в Баку и в обратном направлении».

Об этом в интервью Тренд заявил министр цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики Рахид Алекперли.

"В прошлом году эта цифра не превышала 30 тысяч. Это означает рост на 161 процент. Все это произошло благодаря нашей совместной организационной деятельности с Агентством наземного транспорта Азербайджана. Эти процессы регулярно выполняются четырьмя организациями. Плотность пассажиров не наблюдается. У нас всегда есть в запасе автобусы. При необходимости мы можем увеличить количество рейсов на 6-7 в день. Но в этом нет необходимости. Люди предпочитают больше самолеты, чтобы экономить время", - добавил он.