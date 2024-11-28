Колумбия установила мировой рекорд по изъятию кокаина

Правоохранители Колумбии в сотрудничестве с десятками других стран изъяли 225 тонн кокаина за шесть недель, что является мировым рекордом для операции по борьбе с наркотиками.

Об этом пишет The Guardian.

В ходе шестинедельной операции «Орион» правоохранительные органы Колумбии и их коллеги из 62 стран остановили шесть морских судов, перевозивших кокаин, и конфисковали в общей сложности 1400 тонн наркотиков, в том числе более 1000 тонн марихуаны и 225 тонн кокаина. Часть запрещенного груза была обнаружена на подводной лодке, которая следовала по новому маршруту наркотрафика в Австралию.

В ходе антинаркотических мероприятий были прекращены незаконные поставки оружия и задержаны торговцы мигрантами. Всего были арестованы более 400 человек.

В статье отмечается, что операция стала существенным ударом по картелям Латинской Америки. По оценкам ООН, в мире ежегодно производится 2700 тонн кокаина. Предыдущий рекорд властей Колумбии по объему изъятия этого наркотика был зафиксирован в 2022 году — тогда удалось конфисковать 671 тонну.

Источник: Gazeta.Ru