 Лига Европы: Крупная победа «Лиона» в Баку при тотальном невезении «Карабаха» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Лига Европы: Крупная победа «Лиона» в Баку при тотальном невезении «Карабаха» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Теймур Максутов23:41 - 28 / 11 / 2024
Лига Европы: Крупная победа «Лиона» в Баку при тотальном невезении «Карабаха» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Агдамский «Карабах» потерпел поражение от французского «Лиона» в 5-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу.

На Республиканском стадионе «Тофик Бахрамов» агдамцы проиграли со счетом 1:4.

Французы воспользовались всеми своими моментами, а «Карабах» продолжил транжирить их и во втором тайме. Как следствие, «Лион» довел счет до 4:0. «Карабах» смог забить лишь гол престижа. С пенальти отличился Жунинью.

Таким образом, «Карабах» проиграл дома «Лиону» (1:4). Это четвертое поражение клуба в основном раунде Лиги Европы. У «Карабаха» по-прежнему 3 очка.

22:40

Сегодня агдамский «Карабах» проводит матч 5-го тура основного раунда Лиги Европы по футболу.

На Республиканском стадионе «Тофик Бахрамов» агдамцы принимают французский «Лион».

После первого тайма французы минимально ведут. Грузинский легионер «Лиона» Жорж Микаутадзе забил единственный гол в первом тайме. Французы за первую половину встречи ничем больше и не запомнились. А вот «Карабах» мог забивать, как минимум, дважды. Но после выстрела Патрика Андраде мяч угодил в штангу, а после удара головой Жунинью – в перекладину.

Впереди вторая половина матча.

20:44

Сегодня агдамский «Карабах» проводит матч 5-го тура основного раунда Лиги Европы по футболу.

На Республиканском стадионе «Тофик Бахрамов» агдамцы принимают французский «Лион».

Составы команд:

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Марко Вешович, Торал Байрамов, Патрик Андраде, Марко Янкович, Яссин Бензия, Алексей Кащук, Абделла Зубир (к), Жунинью.

«Лион»: Лукас Перри, Дуе Чалета-Цар, Вармед Омари, Энзли Мэйтлэнд-Найлз, Николас Тальяфико (к), Таннер Тессманн, Жордан Верету, Райан Шерки, Малик Фофана, Эрнест Нуама, Жорж Микаутадзе.

На данный момент в активе «Карабаха» 3 очка. «Карабах» проиграл в основном этапе «Тоттенхэму» (0:3), «Мальме» (1:2) и «Аяксу» (0:3), но обыграл «Буде-Глимт» (2:1).

Поделиться:
1263

Актуально

XроникаПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центрального ботанического ...
Общество500 неправительственных организаций из более чем 100 стран выступили с заявлением о ...
МнениеФранцузские игры на армянском реваншизме
МнениеСудебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной ...

Футбол

Лига Европы: Крупная победа «Лиона» в Баку при тотальном невезении «Карабаха» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Футболисты «Карабаха» ответили L'Equipe: В Азербайджане у нас нет никаких проблем
Гурбан Гурбанов: На бумаге кажется, что «Лион» сильнее, но у нас большой опыт игры против таких клубов
Французские журналисты попытались спровоцировать футболиста «Карабаха» - ФОТО

Выбор редактора

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО
Азербайджанская инвестиционная компания вносит вклад в устойчивое развитие ненефтяного сектора

Новости для вас

Валерий Газзаев одобрил выбор «Сабаха»
Нахчыванский клуб продолжает удивлять – ВИДЕО
Президент «Реала» раскритиковал систему голосования «Золотого мяча»
Состоялась жеребьевка раунда плей-офф и стыковых матчей Лиги наций

Последние новости

Спецназ вытеснил протестующих со всего проспекта Руставели в Тбилиси - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСегодня, 08:50Лига Европы: Крупная победа «Лиона» в Баку при тотальном невезении «Карабаха» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО28 / 11 / 2024, 23:41Зурабишвили обвинила правящую партию в перевороте28 / 11 / 2024, 23:20Азербайджан представлен на 16-м международном форуме MEDays в Марокко28 / 11 / 2024, 22:22В Китае нашли неизвестный ранее вид древних людей с необычными чертами28 / 11 / 2024, 22:02В Армении выдвинуты новые обвинения против Роберта Кочаряна28 / 11 / 2024, 21:40Мирзоян обсудил с главой МИД Финляндии мирный процесс с Азербайджаном28 / 11 / 2024, 21:00Объявленные в международный розыск граждане Узбекистана задержаны в Азербайджане28 / 11 / 2024, 20:20Председатель УМК: Идеи мультикультурализма имеют особое значение в решении глобальных проблем28 / 11 / 2024, 20:00Путин Меркель: Ангела, извини, я не знал об этом28 / 11 / 2024, 19:45500 неправительственных организаций из более чем 100 стран выступили с заявлением о «Бакинском прорыве» на COP2928 / 11 / 2024, 19:30​​​​​​​Обсуждены возможности экономического сотрудничества с Эфиопией28 / 11 / 2024, 19:15Завтра в дном из столичных районов возникнут перебои в газоснабжении28 / 11 / 2024, 19:00Французские игры на армянском реваншизме28 / 11 / 2024, 18:45Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года28 / 11 / 2024, 18:31Завтра в Баку усилится ветер28 / 11 / 2024, 18:15Trendyol запускает кампанию «Легендарные дни» для клиентов в Азербайджане - ФОТО28 / 11 / 2024, 18:04Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP2928 / 11 / 2024, 17:54Путин: Удары западным оружием по РФ означают прямое вовлечение Запада в конфликт28 / 11 / 2024, 17:50Внесена ясность в вопрос увеличения количества автобусных рейсов из Баку в Нахчыван28 / 11 / 2024, 17:48
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35