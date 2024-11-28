Лига Европы: Крупная победа «Лиона» в Баку при тотальном невезении «Карабаха» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Агдамский «Карабах» потерпел поражение от французского «Лиона» в 5-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу.

На Республиканском стадионе «Тофик Бахрамов» агдамцы проиграли со счетом 1:4.

Французы воспользовались всеми своими моментами, а «Карабах» продолжил транжирить их и во втором тайме. Как следствие, «Лион» довел счет до 4:0. «Карабах» смог забить лишь гол престижа. С пенальти отличился Жунинью.

Таким образом, «Карабах» проиграл дома «Лиону» (1:4). Это четвертое поражение клуба в основном раунде Лиги Европы. У «Карабаха» по-прежнему 3 очка.

22:40

Сегодня агдамский «Карабах» проводит матч 5-го тура основного раунда Лиги Европы по футболу.

На Республиканском стадионе «Тофик Бахрамов» агдамцы принимают французский «Лион».

После первого тайма французы минимально ведут. Грузинский легионер «Лиона» Жорж Микаутадзе забил единственный гол в первом тайме. Французы за первую половину встречи ничем больше и не запомнились. А вот «Карабах» мог забивать, как минимум, дважды. Но после выстрела Патрика Андраде мяч угодил в штангу, а после удара головой Жунинью – в перекладину.

Впереди вторая половина матча.

20:44

Сегодня агдамский «Карабах» проводит матч 5-го тура основного раунда Лиги Европы по футболу.

На Республиканском стадионе «Тофик Бахрамов» агдамцы принимают французский «Лион».

Составы команд:

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Марко Вешович, Торал Байрамов, Патрик Андраде, Марко Янкович, Яссин Бензия, Алексей Кащук, Абделла Зубир (к), Жунинью.

«Лион»: Лукас Перри, Дуе Чалета-Цар, Вармед Омари, Энзли Мэйтлэнд-Найлз, Николас Тальяфико (к), Таннер Тессманн, Жордан Верету, Райан Шерки, Малик Фофана, Эрнест Нуама, Жорж Микаутадзе.

На данный момент в активе «Карабаха» 3 очка. «Карабах» проиграл в основном этапе «Тоттенхэму» (0:3), «Мальме» (1:2) и «Аяксу» (0:3), но обыграл «Буде-Глимт» (2:1).