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Спецназ вытеснил протестующих со всего проспекта Руставели в Тбилиси - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media08:50 - Сегодня
Спецназ вытеснил протестующих со всего проспекта Руставели в Тбилиси - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сотрудники сил специального назначения МВД Грузии полностью вытеснили митингующих с проспекта Руставели в Тбилиси.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Полиция вновь применила слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны. Протестующие не оказывали сопротивления стражам порядка.

Противостояние митингующих и полиции на проспекте Руставели длилось всю ночь. Участники демонстрации жгли мусорные баки и деревянные стулья, пытаясь отгородиться от правоохранителей. Время от времени между ними возникали стычки. Полиция применяла водометы и слезоточивый газ.

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Столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции начались возле парламента в Тбилиси.

Как передает ТАСС, потасовки со стражами порядка происходят по обе стороны здания законодательного органа. Полиция пытается вытеснить протестующих, которые хотят пробраться к служебным входам в парламент. Правоохранители вынуждены применять перцовый газ. Задержаний пока не зафиксировано.

Отметим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили также присоединилась к митингующим.

23:55

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к демонстрантам у здания парламента в Тбилиси.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

"Я здесь вместе с этим народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые [парламентские] выборы", - сказала Зурабишвили на митинге, обращаясь к собравшимся, которые встретили ее аплодисментами.

23:02

Масштабы акции протеста в Тбилиси расширяются.

Протестующие, собравшиеся перед зданием парламента, заблокировали проспект Руставели, передает АПА.

В указанном районе задействовано большое количество полиции.

Протестующие скандируют лозунги против правящей партии.

21:20

У центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси собрался стихийный митинг.

Поводом стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который сообщил, что власти Грузии отказываются от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года.

Участники акции заявляют, что это решение является предательством интересов страны и нарушением статьи 78 Конституции Грузии, где закреплено стремление к европейской интеграции. По их словам, подобные действия ставят под угрозу будущее Грузии и разрушают многолетние усилия по сближению с Европой.

Акция протеста была организована через социальные сети. Часть протестующих также собралась у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

Параллельно президент Саломе Зурабишвили проводит экстренные консультации с дипломатическим корпусом, после которых она выступит с заявлением.

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