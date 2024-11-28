Россия посылает США устные и материальные предупреждения, заявили в Москве

Россия постоянно посылает Соединенным Штатам устные, и «материальные» предупредительные сигналы.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в разговоре с корреспондентом РИА «Новости».

«Все сигналы предупредительного свойства направляются регулярно — и устные, и материальные, в виде, например, испытательно-боевого пуска новой системы средней дальности именуемой «Орешник»», — сказал российский дипломат.

Источник: РИА Новости