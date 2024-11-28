В Китае нашли неизвестный ранее вид древних людей с необычными чертами

В Китае обнаружили останки ранее неизвестного вида древних людей, его назвали Homo juluensis.

Представители вида отличались от современного человека необычайно большими головами.

Об открытии сообщили антрополог Кристофер Джей Бей из Гавайского университета в Маноа и палеонтолог Сюцзе Ву из Китайской академии наук, их статью опубликовали в журнале Nature. Вкратце о находке пишет Daily Mail.

Объем черепа Homo juluensis — 103–109 куб. дюйма (1688–1786 куб. см). Для сравнения, объем черепа неандертальца — 88 куб. дюймов (1442 куб. см), а Homo sapiens — 82 куб. дюйма (1343 куб. см). Однако это не значит, что вымерший вид обладал более высоким интеллектом, чем современный тип человека.

Всего были найдены останки 16 Homo juluensis. Ученые сопоставили их с окаменелостями неандертальцев и денисовцев. Оказалось, что Homo juluensis никак не связан с первыми, но делил общие черты со вторыми. У денисовцев и недавно открытого вида были похожие зубы. У тех и других довольно крупные моляры. Эксперты также сравнили поверхности зубов и выяснили, что поверхности моляров практически одинаковые.

Источник: РБК