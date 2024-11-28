В Армении из-под носа полиции угнали машину и десятки мопедов

Автомобиль и более двух десятков мопедов, по данным Sputnik-Армения, угнали со штрафной стоянки патрульной полиции Армении.

По данным агентства, к исчезновению транспортных средств причастны патрульные полицейские.

Агентство направило запрос в МВД Армении с просьбой сообщить подробности – о предполагаемых преступниках, их числе, а также о виде угнанных транспортных средств.

«В связи с указанными вами обстоятельствами в управлении внутренней безопасности и противодействия коррупции проводится служебное расследование», - сказали в министерстве.

Других подробностей в МВД не сообщили, заверив, что об итогах расследования будет предоставлена дополнительная информация.