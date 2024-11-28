Кино на неделю: Триллер о выборах Папы Римского и интригах в Ватикане с Рэйфом Файнсом в главной роли и не только – ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Приключения Паддингтона 3»

Жанр - комедия, детектив, приключения, семейный (Великобритания, Франция, Япония, США)

Режиссер - Дагал Уилсон

В главных ролях: Бен Уишоу, Имелда Стонтон, Оливер Молтман, Джоэль Фрай, Робби Ги, Санджив Бхаскар, Бен Миллер

Рейтинги: IMDb - 6,8/10, Rotten Tomatoes - 6,4/10, Кинопоиск - 7,4/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Паддингтон, ставший полноправным членом семьи Браунов и гражданином Великобритании, отправляется в гости к тетушке Люси на свою далекую родину - в Перу.

«Конклав»

Жанр - триллер, драма (Великобритания, США)

Режиссер - Эдвард Бергер

В главных ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Серджо Кастеллитто, Яцек Коман, Лусиан Мсамати

Рейтинги: IMDb - 7,6/10, Rotten Tomatoes - 8,1/10, Кинопоиск - 7,3/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: После внезапной смерти Папы кардиналы готовятся к конклаву - выбору нового главы католической церкви. Руководить этим сакральным таинством поручено кардиналу Лоуренсу. Но вскоре он понимает, что среди высшего духовенства готовится заговор, и узнаёт тайну, которая может пошатнуть самые основы церкви.

«Mukadderat»

Жанр – комедия, драма (Турция)

Режиссер - Надим Гюч

В главных ролях: Нур Сюрер, Аслыхан Гюрбюз, Осман Сонант

Рейтинги: IMDb - 9,1/10

Расписание сеансов: Park Cinema, Киноцентр «Низами»

Сюжет: После потери мужа главная героиня хочет снова выйти замуж. Так она начинает искать новый путь в жизни…

«Моана 2»

Жанр - мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный (США, Канада)

Режиссеры: Дэвид Деррик мл., Джейсон Хэнд, Дэна Леду Миллер

В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Аулии Кравальо, Алан Тьюдик, Рэйчел Хаус, Николь Шерзингер, Темуэра Моррисон

Рейтинги: IMDb - 7,1/10, Rotten Tomatoes - 6,2/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Получив вызов от предков-искателей, Моана и Мауи отправляются в далёкие и опасные воды Океании.

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