В Баку построят 9 новых станций метро - ВИДЕО

В Баку будет построено 9 новых станций метро.

Об этом заявил советник председателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Шахин Мирзоев.

В рамках прошедшего в Баку COP29 был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать с целью подготовки и полной оценки проекта обновления, расширения и модернизации сети ЗАО «Бакинский метрополитен».

«Это приведет к уменьшению плотности наземного транспорта в столице», - сказал он.

Ш.Мирзоев также отметил, что в 2025 году будет закуплено 20 вагонов, а в 2026 году – 10 вагонов.

Он также добавил, что Бакинским метрополитеном ежедневно перевозится около 620-630 тыс. пассажиров.

ВИДЕО: İstimai TV