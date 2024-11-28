Иран заявил о готовности к полномасштабной войне с Израилем в случае угроз

Иран не стремится к прямому столкновению с Израилем, однако будет готов ответить на все угрозы еврейского государства вовлечь Исламскую Республику в полномасштабную войну.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после форума «Альянса цивилизаций» ООН в португальском Кашкайше.

«Мы готовы к войне, даже к широкомасштабной войне. Но мы этого не хотим, - приводит его слова португальская газета Diário de Notícias. - Если израильтяне выберут путь войны, то мы будем полностью к ней готовы».

Глава иранской дипломатии подчеркнул, что ответственность за урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке лежит прежде всего на США.

«Следует приветствовать любые усилия, направленные на то, чтобы положить конец зверствам, которые совершают израильтяне в регионе, а также их резне в Ливане и других местах, - отметил Арагчи. - Думаю, что Израиль пытается втянуть весь регион в крупномасштабную войну».

Дипломат также «отверг идею о том, что союзное Ирану шиитское движение «Хезболла» ослаблено после двух месяцев» боевых действий на юге Ливана.

«Если бы оно было ослаблено, я не думаю, что Израиль согласился бы на прекращение огня. Очевидно, что «Хезболла» смогла реорганизоваться и оказать героическое сопротивление в Южном Ливане, столкнувшись с израильскими силами», - отметил он.

По словам Арагчи, убийство лидера движения Хасана Насруллы в результате израильской бомбардировки Бейрута 27 сентября также не снизило возможностей «Хезболлы».

«Каждый раз, когда она («Хезболла») теряет своих лидеров или командиров, то восстанавливается вновь. <...> «Хезболла» - крупный игрок в Ливане», - заключил министр.

Источник: ТАСС