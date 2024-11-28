 Иран заявил о готовности к полномасштабной войне с Израилем в случае угроз | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Иран заявил о готовности к полномасштабной войне с Израилем в случае угроз

First News Media10:56 - Сегодня
Иран заявил о готовности к полномасштабной войне с Израилем в случае угроз

Иран не стремится к прямому столкновению с Израилем, однако будет готов ответить на все угрозы еврейского государства вовлечь Исламскую Республику в полномасштабную войну.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после форума «Альянса цивилизаций» ООН в португальском Кашкайше.

«Мы готовы к войне, даже к широкомасштабной войне. Но мы этого не хотим, - приводит его слова португальская газета Diário de Notícias. - Если израильтяне выберут путь войны, то мы будем полностью к ней готовы».

Глава иранской дипломатии подчеркнул, что ответственность за урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке лежит прежде всего на США.

«Следует приветствовать любые усилия, направленные на то, чтобы положить конец зверствам, которые совершают израильтяне в регионе, а также их резне в Ливане и других местах, - отметил Арагчи. - Думаю, что Израиль пытается втянуть весь регион в крупномасштабную войну».

Дипломат также «отверг идею о том, что союзное Ирану шиитское движение «Хезболла» ослаблено после двух месяцев» боевых действий на юге Ливана.

«Если бы оно было ослаблено, я не думаю, что Израиль согласился бы на прекращение огня. Очевидно, что «Хезболла» смогла реорганизоваться и оказать героическое сопротивление в Южном Ливане, столкнувшись с израильскими силами», - отметил он.

По словам Арагчи, убийство лидера движения Хасана Насруллы в результате израильской бомбардировки Бейрута 27 сентября также не снизило возможностей «Хезболлы».

«Каждый раз, когда она («Хезболла») теряет своих лидеров или командиров, то восстанавливается вновь. <...> «Хезболла» - крупный игрок в Ливане», - заключил министр.

Источник: ТАСС

Поделиться:
224

Актуально

XроникаПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центрального ботанического ...
Мнение«Спектакль с биноклями»: Как Дуда поставил под удар отношения Польши с ...
ОбществоПогода на пятницу: В Баку ожидаются ливни
МнениеСудебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной ...

В мире

В ОДКБ прокомментировали приостановку членства Армении
Европарламент принял резолюцию по Грузии
Скандальное «дело Пелико»: Во Франции судят мужчину, который «одалживал» жену другим – ФОТО - ВИДЕО
В Астане во время визита Путина на экране появился украинский флаг — начато расследование - ВИДЕО

Выбор редактора

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО
Азербайджанская инвестиционная компания вносит вклад в устойчивое развитие ненефтяного сектора

Новости для вас

Маск призвал колонизировать Марс вместо развязывания третьей мировой войны
В первом туре президентских выборов в Румынии победу одерживает Джорджеску - ОБНОВЛЕНО
Путин: По территории России было применено западное дальнобойное оружие
Как читать голосовые сообщения в WhatsApp: Новая функция для удобства и конфиденциальности

Последние новости

Морской спецназ Азербайджана тренируется минировать корабли условного противника - ФОТОСегодня, 17:08В Баку протяженность велодорожек достигнет 100 кмСегодня, 17:05Более 10 курьеров стали жертвами мошенника в Баку – ВИДЕОСегодня, 16:46Лукашенко в шутку попросил у Путина «Орешник» - ВИДЕОСегодня, 16:32В ОДКБ прокомментировали приостановку членства АрменииСегодня, 16:24Агададаш Агаев: «Не считаю себя виновным, происходящее лишено логики» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСегодня, 16:10Европарламент принял резолюцию по ГрузииСегодня, 16:04Скандальное «дело Пелико»: Во Франции судят мужчину, который «одалживал» жену другим – ФОТО - ВИДЕОСегодня, 16:00Футболисты «Карабаха» ответили L'Equipe: В Азербайджане у нас нет никаких проблемСегодня, 15:58В Астане во время визита Путина на экране появился украинский флаг — начато расследование - ВИДЕОСегодня, 15:50Папа Римский намерен посетить ТурциюСегодня, 15:48В Азербайджане арестованы руководители ряда сайтов по обвинению в вымогательствеСегодня, 15:47Алихан Раджабов представил трейлер своего нового фильма «Səriyyə» о проблеме ранних браков – ВИДЕОСегодня, 15:36Парламент выразил доверие правительству Грузии во главе с КобахидзеСегодня, 15:26Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов в РоссииСегодня, 15:01Сколько туристов посетило Ичери шехер и «Гала» во время СОР29? - ФОТОСегодня, 14:38«Спектакль с биноклями»: Как Дуда поставил под удар отношения Польши с АзербайджаномСегодня, 14:25Лукашенко: Неучастие Армении в саммите ОДКБ говорит о геополитической ситуации в регионеСегодня, 14:19Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центрального ботанического сада - ФОТОСегодня, 14:07Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливниСегодня, 13:55
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35