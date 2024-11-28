Главы МИД, Минобороны и секретари Совбезов ОДКБ обсудили военно-политическую ситуацию

Министры иностранных дел и обороны, секретари Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании в Астане приняли решения об укреплении союзничества и обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ОДКБ.

В заседании также приняли участие генсек организации Имангали Тасмагамбетов и начальник ее Объединенного штаба генерал-полковник Андрей Сердюков. Участники обменялись мнениями «о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсудили итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности».

«Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - сообщили в организации.

Кроме того, одобрено несколько документов, выносимых на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также «приняты решения, направленные на дальнейшее укрепление союзнических связей, наращивание внешнеполитической координации и развитие Коллективных сил».

Источник: ТАСС