Глава ГКРРО: Армения грубо нарушила требования ряда международных конвенций

Армения на оккупированных ею на протяжении 30 лет территориях Азербайджана грубо нарушила требования ряда международных конвенций о защите культурных ценностей.

Об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями (ГКРРО) Азербайджана Рамин Мамедов на Всемирной конференции по охране религиозных памятников в рамках 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Кашкайше (Португалия).

Он отметил, что более 2000 мечетей, 16 церквей, 7 синагог и других религиозных культовых сооружений в Азербайджане, где мирно сосуществуют представители всех религий и этнических групп, являются частью богатого наследия страны: «Армения, которая в течение почти 30 лет оккупации азербайджанских земель фальсифицировала под видом реставрации историю древних албанских памятников, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия Азербайджана, полностью уничтожила 65 и частично разрушила две из 67 мечетей, совершила вандализм на 200 кладбищах и другие подобного рода действия, тем самым грубо нарушив требования ряда международных конвенций по защите культурных ценностей».

Председатель комитета подчеркнул, что в многонациональном, многоконфессиональном Азербайджане охрана историко-культурного наследия, национально-духовных ценностей, в том числе восстановление и охрана культовых сооружений и материально-культурных памятников, всегда находится в центре внимания.

Источник: Report