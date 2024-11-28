Ильхам Алиев поздравил Президента Мавритании с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание мавританскому коллеге Мохамеду ульд аш-Шейху аль-Газвани по случаю национального праздника – Дня независимости Исламской Республики Мавритания.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-мавританских отношений в русле дружбы, продолжения сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних институтов.

В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного благополучия и процветания», - говорится в послании главы Азербайджанского государства.