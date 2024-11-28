Киев потребовал от Вашингтона предоставить больше вооружений и обеспечить подготовку военнослужащих украинской армии в ответ на давление США, настаивающих на том, чтобы власти Украины снизили призывной возраст до 18 лет.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Украина в настоящее время не мобилизует и не обучает достаточно солдат, чтобы возместить потери на поле боя», - приводит издание высказывание американского чиновника.

При этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина утверждала в заявлении газете, что республике не нужно снижать призывной возраст. По ее словам, «США должны снабдить украинские бригады» оружием.

Как сообщалось ранее, представитель администрации действующего президента США Джо Байдена высказал мнение, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в живой силе. Согласно изложенной им версии, мобилизация и наращивание живой силы могут привести к существенным изменениям для ВСУ.

При этом чиновник признал, что российские вооруженные силы уверенно добиваются успехов, в частности, оттесняют ВСУ с позиций в Курской области.

В октябре депутат Верховной рады Мария Ионова заявила, что западные партнеры Украины настаивают на снижении возраста призыва по мобилизации в ряды вооруженных сил.

Ранее украинские СМИ писали, что на фоне трудностей с восполнением потерь ВСУ властям придется расширить мобилизацию и начать активнее призывать молодежь, в том числе студентов (начиная с 18 лет).

Однако 9 октября Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации молодых людей до 25 лет.

Источник: ТАСС