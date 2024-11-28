 Киев выступил против требования Вашингтона о снижении призывного возраста | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Киев выступил против требования Вашингтона о снижении призывного возраста

First News Media12:05 - Сегодня
Киев выступил против требования Вашингтона о снижении призывного возраста

Киев потребовал от Вашингтона предоставить больше вооружений и обеспечить подготовку военнослужащих украинской армии в ответ на давление США, настаивающих на том, чтобы власти Украины снизили призывной возраст до 18 лет.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Украина в настоящее время не мобилизует и не обучает достаточно солдат, чтобы возместить потери на поле боя», - приводит издание высказывание американского чиновника.

При этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина утверждала в заявлении газете, что республике не нужно снижать призывной возраст. По ее словам, «США должны снабдить украинские бригады» оружием.

Как сообщалось ранее, представитель администрации действующего президента США Джо Байдена высказал мнение, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в живой силе. Согласно изложенной им версии, мобилизация и наращивание живой силы могут привести к существенным изменениям для ВСУ.

При этом чиновник признал, что российские вооруженные силы уверенно добиваются успехов, в частности, оттесняют ВСУ с позиций в Курской области.

В октябре депутат Верховной рады Мария Ионова заявила, что западные партнеры Украины настаивают на снижении возраста призыва по мобилизации в ряды вооруженных сил.

Ранее украинские СМИ писали, что на фоне трудностей с восполнением потерь ВСУ властям придется расширить мобилизацию и начать активнее призывать молодежь, в том числе студентов (начиная с 18 лет).

Однако 9 октября Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации молодых людей до 25 лет.

Источник: ТАСС

Поделиться:
217

Актуально

XроникаПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центрального ботанического ...
Мнение«Спектакль с биноклями»: Как Дуда поставил под удар отношения Польши с ...
ОбществоПогода на пятницу: В Баку ожидаются ливни
МнениеСудебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной ...

В мире

В ОДКБ прокомментировали приостановку членства Армении
Европарламент принял резолюцию по Грузии
Скандальное «дело Пелико»: Во Франции судят мужчину, который «одалживал» жену другим – ФОТО - ВИДЕО
В Астане во время визита Путина на экране появился украинский флаг — начато расследование - ВИДЕО

Выбор редактора

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО
Азербайджанская инвестиционная компания вносит вклад в устойчивое развитие ненефтяного сектора

Новости для вас

Самолет авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье. Что известно - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Упавший в Литве самолет компании DHL полностью разбит - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Путин: По территории России было применено западное дальнобойное оружие
В офисе Трампа прислушались к словам Путина

Последние новости

Подросток, пострадавший в ДТП в Азербайджане, в котором погибли 6 человек, скончался в больницеСегодня, 17:12Морской спецназ Азербайджана тренируется минировать корабли условного противника - ФОТОСегодня, 17:08В Баку протяженность велодорожек достигнет 100 кмСегодня, 17:05Более 10 курьеров стали жертвами мошенника в Баку – ВИДЕОСегодня, 16:46Лукашенко в шутку попросил у Путина «Орешник» - ВИДЕОСегодня, 16:32В ОДКБ прокомментировали приостановку членства АрменииСегодня, 16:24Агададаш Агаев: «Не считаю себя виновным, происходящее лишено логики» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСегодня, 16:10Европарламент принял резолюцию по ГрузииСегодня, 16:04Скандальное «дело Пелико»: Во Франции судят мужчину, который «одалживал» жену другим – ФОТО - ВИДЕОСегодня, 16:00Футболисты «Карабаха» ответили L'Equipe: В Азербайджане у нас нет никаких проблемСегодня, 15:58В Астане во время визита Путина на экране появился украинский флаг — начато расследование - ВИДЕОСегодня, 15:50Папа Римский намерен посетить ТурциюСегодня, 15:48В Азербайджане арестованы руководители ряда сайтов по обвинению в вымогательствеСегодня, 15:47Алихан Раджабов представил трейлер своего нового фильма «Səriyyə» о проблеме ранних браков – ВИДЕОСегодня, 15:36Парламент выразил доверие правительству Грузии во главе с КобахидзеСегодня, 15:26Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов в РоссииСегодня, 15:01Сколько туристов посетило Ичери шехер и «Гала» во время СОР29? - ФОТОСегодня, 14:38«Спектакль с биноклями»: Как Дуда поставил под удар отношения Польши с АзербайджаномСегодня, 14:25Лукашенко: Неучастие Армении в саммите ОДКБ говорит о геополитической ситуации в регионеСегодня, 14:19Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центрального ботанического сада - ФОТОСегодня, 14:07
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35