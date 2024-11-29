В Баку состоялся PR Forum 2024 - ФОТО

Yelo Bank, для которого стало доброй традицией поддерживать крупные инициативы, в этот раз открыл двери своего головного офиса для участников PR Forum 2024.

27 ноября при поддержке Yelo Bank, организации Finance Time и совместной презентации с 123Media состоялось одно из самых значимых событий года для специалистов в сфере коммуникаций.

Председатель Правления Yelo Bank Анар Гасанов поприветствовал участников форума, отметил современные вызовы в области PR и пожелал успехов в этой важной и ответственной работе.

На форуме обсуждались такие темы, как «Искусственный интеллект», «Кризисная коммуникация» и «Стратегические коммуникации», где выступили ведущие эксперты отрасли. Спикеры поделились своими историями успеха, достижениями и методами преодоления сложных ситуаций.

Форум объединил профессионалов, способствовал установлению новых контактов и развитию профессиональных сетей.

Активно участвуя в подобных мероприятиях, Yelo Bank продолжает поддерживать развитие медиа, укреплять коммуникационные связи и формировать прозрачную бизнес-среду.

Партнеры PR Forum 2024 – Центр инноваций, A-Qroup, TAM Advisory, Aliyevents, La Aristocratie Jewellery, C`est Bon, AzPrint.

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