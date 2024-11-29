Чад Франции не рад: Париж продолжает терять позиции в Африке, французская оппозиция требует отставки Макрона

Похоже, у Эммануэля Макрона начинаются новые проблемы - как в самой стране, так и за ее пределами.

Французская оппозиция требует отставки президента, а центральноафриканская Республика Чад разорвала оборонное соглашение с Францией.

И если оппоненты Макрона видят в его отставке единственный путь к

преодолению кризисной ситуации во Франции, то на Африканском континенте вопрос ставят шире, стремясь окончательно избавиться от последних отголосков французского колониализма.

Проблемы внутренние…

Подать в отставку Макрона призвал основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, являющийся неформальным лидером левого «Нового народного фронта».

«В условиях, когда институты власти блокированы, есть только одно решение - отставка президента республики», - написал Меланшон в X, сообщает ТАСС.

По его словам, отставка правительства может последовать уже в начале следующей недели. «У нас есть своя кандидатура на пост премьер-министра. В случае, если она не устроит президента, ему придется уйти в отставку», - добавил основатель «Неподчинившейся Франции».

Сегодняшняя причина недовольства оппозиции правительством, заключается в несогласии с проектом госбюджета Франции на 2025 год. Он стал новым свидетельством финансовых трудностей Парижа. Дефицит бюджета по итогам года может составить €148 млрд. При этом госдолг республики уже превысил €3,2 трлн, а его обслуживание обойдется казне в €56 млрд.

Главные претензии оппозиции к проекту бюджета связаны с предусмотренным в нем сокращением госрасходов на €60 млрд. Они пригрозили вотумом недоверия премьер-министру Мишелю Барнье.

Во время предварительных слушаний проект бюджета был отклонен экономической комиссией Национального собрания (нижней палаты парламента).

Для его принятия власти планируют задействовать статью 49.3 Конституции, позволяющую утверждать законы без голосования парламента. Ранее Макрон заявил, что использование этой статьи необходимо для оперативного утверждения бюджета в условиях экономической нестабильности. Это также вызвало резкую критику оппозиции и инициирование ею вотума недоверия правительству.

На этом фоне привлекают внимание результаты онлайн-опроса, проведенного 26-27 ноября институтом Elabe по заказу телеканала BFMTV, и в котором приняли участие 1003 человека.

Согласно его итогам, более половины - 63% французов желают, чтобы президент Эммануэль Макрон покинул свой пост.

Они считают, что Макрон должен уйти со своей должности в случае вотума недоверия правительству назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье. Как указано в опросе. «это спровоцировало бы новые президентские выборы». То есть, большинство французов убеждены в том, что если правительству будет вынесен вотум недоверия, то ответственность за это должен нести Макрон.

Согласно опросу, это желание широко разделяют избиратели «Национального объединения» (83%) и левых партий, входящих в «Новый народный фронт» (76%), а также часть избирателей «Республиканцев» (48%) и даже 27% из тех, кто «Вместе за Республику» (политическая коалиция, куда входит и партия Макрона «Возрождение»).

В случае свержения правительства Мишеля Барнье, французы скорее выступают за формирование «технического» правительства, которое будет состоять из экспертов, не имеющих политической принадлежности (69%). Этот сценарий более популярен, чем вариант коалиции между некоторыми левыми партиями и президентским лагерем (44%).

Критикуют Макрона и за заявления о возможности отправки французских войск в Украину. Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отвечая на этот вопрос в интервью BBC заявил, что Париж не исключает ни одного варианта. Он также заявил о праве Украины наносить удары по территории России французскими ракетами большой дальности.

В стане противников властей это вызвало резкое неприятие. «В случае отправки войск в Украину президент Франции Эммануэль Макрон станет предателем своей страны», - с таким заявлением выступил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Такой приказ «отдал бы не командующий армии, а предатель родины, подчиняющийся иностранным державам, враждебным Франции», - написал Филиппо в соцсети Х.

«Если Макрон решится отправить войска в Украину, то французы будут обязаны массово не повиноваться этому безумному решению», - подчеркнул Филиппо, будучи убежденным в том, что отправка французских войск в Украину развяжет третью мировую войну.

…И внешние

Еще одна «головная боль» французского президента связана с ситуацией на Черном континенте.

Власти Чада объявили о прекращении действия оборонного соглашения с Францией. Об этом проинформировало агентство Reuters, ссылаясь на заявление МИД африканской страны.

«Правительство Республики Чад информирует общественность о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Французской Республикой», — сказано в заявлении.

Власти Чада объяснили решение желанием утвердить суверенитет республики.

«В соответствии с условиями соглашения, Чад будет соблюдать условия расторжения контракта, включая необходимые сроки, и будет сотрудничать с французскими властями, чтобы обеспечить гармоничный переход», — отмечается в заявлении МИД республики.

Прекращение действия соглашения позволит стране пересмотреть стратегические партнерства, отметили в МИДе. Как отмечает Reuters, прекращение действия документа может привести к выводу французских войск из Чада.

В МИД Франции расторжение не комментировали. В настоящее время в Чаде находятся примерно 1 тыс. французских военнослужащих, а также военные самолеты.

Ранее, в марте представитель президента Франции по Африке Жан-Мари Бокель завил, что французские власти не намерены выводить контингент из Чада. При этом он отметил, что правительство Франции готово сотрудничать с властями Чада для адаптации системы безопасности в регионе.

«Президент дал мне задание работать со Нджаменой (столица Чада) над адаптацией и развитием нашего контингента с тем, чтобы лучше приспособиться к вызовам в сфере безопасности в регионе. Это не только вопрос количества, мы должны остаться, и мы останемся», — сказал Бокель.

Несмотря на то, что Чад еще в 1960 году получил независимость от Франции, она все это время пыталась сохранить в республике свое влияние. Недовольство политикой Парижа выливалось в антифранцузские протесты, в числе самых крупных – демонстрации, прокатившиеся весной 2022 года против присутствия в стране французской армии. «Франция, вон!», «Нет колонизации», так скандировали демонстранты в Нджамене. Протестуя против присутствия Франции в стране на улицы сотни человек. Демонстранты сожгли флаг бывшей колониальной державы и разгромили несколько заправочных станций французской компании Total, которые, по их словам, являются «символом» Франции.

Аналогичную ситуацию мир наблюдал и в других африканских странах, избавившихся от французского колониализма. Не желая терять позиции на Черном континенте, Париж, пустив в ход все возможности, начиная от сомнительных обещаний и заканчивая «социальными проектами», стремился контролировать, подчинить и удержать часть своих бывших колониальных владений в поле влияния. Это то, что в современном мире обозначается понятием неоколониализм.

За ширмой «поддержки» французы продолжали разграблять в Африке ценные природные ресурсы. Франция обладала исключительным правом на закупку любых природных ресурсов, обнаруженных на территории ее бывших колоний, на поставку военной техники, размещение своих войск и не гнушалась вмешательством в африканские страны для защиты своих интересов. Эти страны были обязаны в ситуациях войны или кризиса вступать в союз только с Францией.

По оценкам, сейчас Франция ежегодно держит в своей казне около 500 миллиардов долларов африканских стран. Более того, африканские страны не имеют доступа к этим деньгам. Фактически, Франция вынудила свои бывшие колонии вложить до 65 процентов своих валютных резервов в Центральный банк Франции, плюс еще 20 процентов по финансовым обязательствам, тем самым оставив им доступ только к 15 процентам их собственных денег. Если им нужно больше, они должны занять собственные деньги во Франции по коммерческим ставкам.

Созданная Парижем в начале 1960-х годов система неформальной «опеки» над своими бывшими колониями, получившая название «Франсафрик», фактически поставила страны Африки в экономическую и военно-политическую зависимость от Франции. Целью такой политики являлось получение полного контроля над политическими и экономическими процессами в «подопечных» государствах.

Причины этого хищнического отношения ярко иллюстрируют высказывания французских лидеров прошлых лет. Так, бывший президент Франции Жак Ширак заявил: «Без Африки Франция скатится в ранг страны третьего мира». А его предшественник Франсуа Миттеран сказал: «Без Африки у Франции не будет истории в XXI веке».

Следуя этим принципам, Франция, своим удушающе-паразитическим отношением, обескровила Африку.

И сегодня система «Франсафрик» переживает острый кризис. Естественно накопившееся недовольство выплеснулось в череду антиимпериалистических протестов и переворотов на Африканском континенте. Это итог многолетней колониальной и неоколониальной политики Франции, опирающейся на ненасытной стремление наживы за счет угнетенных народов – итог предвидимый и закономерный.

Возможно, опасения худшего развития ситуации принуждает Париж к попыткам восстановить свою сильно пошатнувшуюся репутацию.

Президент Макрон впервые официально назвал убийство западноафриканских солдат французскими войсками в 1944 году резней. Об этом сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на адресованное властям Сенегала письмо Макрона. В письме он назвал произошедшее трагедией, подчеркнув важность установления всей правды о трагедии, которая произошла на фоне обострения отношений между Парижем и его бывшими колониями.

1 декабря 1944 года от 35 до 400 западноафриканских солдат, сражавшихся на стороне французской армии во время Второй мировой войны, были расстреляны французскими войсками. Причиной конфликта стал мятеж, вызванный невыплатой заработной платы. Большинство погибших были членами корпуса колониальной пехоты Tirailleurs Senegalais («Сенегальские стрелки»).

Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе, комментируя письмо, заявил, что этот шаг должен «открыть дверь» для полного раскрытия правды о событиях в Тиаройе.

«Франция должна признать, что противостояние между солдатами и стрелками, требовавшими заработную плату, спровоцировало цепочку событий, которая привела к резне», - говорится в письме Макрона.

Этот шаг Макрона совпадает с обострением отношений между Францией и ее бывшими колониями в Западной Африке. Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай поставил целью добиться экономической независимости от иностранных компаний, включая французские.

Комментируя тему присутствия французских войск в Сенегале, президент Фай отметил, что исторически Франция порабощала и колонизировала, оставаясь здесь. Он отметил, что присутствие французских военных баз на территории его страны не отвечает национальным интересам и несовместимо с суверенитетом африканского государства.

«Сенегал — это независимая, суверенная страна, а суверенитет не допускает присутствия (иностранных) военных баз»,— сказал Фай в интервью агентству AFP.

В этой связи президент западноафриканского государства обратил внимание на наличие конструктивных отношений между страной и такими государствами, как Китай, США, Турция и Саудовская Аравия. «Никто из них не имеет военных баз в Сенегале», — подчеркнул Бассиру Диомай Фай.

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Как видно, макроновскую Францию сотрясает кризис и главная его причина – упрямое нежелание официального Парижа отказаться от деструктивной политики как на внутриполитическом, так и на внешнеполитическом поле.

Естественно, это вызывает недовольство и внутри страны, и за ее пределами, ставя под угрозу социальную стабильность, экономическое развитие и международные отношения, и разрушает остатки престижа Франции на мировой арене.