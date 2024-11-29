Лица, объявленные в международный розыск, экстрадированы из России в Азербайджан

В соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года, Генеральная прокуратура Российской Федерации обеспечила ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Аскерова Фамиля Аллахверди оглы и Абдуллаева Замина Нураддин оглы.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в связи с тем, что возникли основательные подозрения в преступных действиях о совершении Ф. Аскеровым мошенничества с нанесением ущерба в крупном размере и мошенничества, совершенного организованной группой З. Абдуллаева с нанесением ущерба в крупном размере, в отношении них в качестве обвиняемых лиц было принято решение о задержании. Они были объявлены в международный розыск в связи с тем, что совершили побег и скрываются от следствия.

Вышеназванные лица были задержаны на территории Российской Федерации и 28 ноября 2024 года доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.